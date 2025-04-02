Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD

Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Luật sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Mức lương
800 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường TS05, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 800 - 11 USD

- Đưa ra các giải pháp xử lý các khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề pháp lý khác./ Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations, and various legal issues.
- Đưa ra các giải pháp xử lý các khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề pháp lý khác
Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations, and various legal issues.
- Thực hiện kiểm tra các loại hợp đồng, đưa ra tư vấn liên quan đến pháp lý về các điều khoản hợp đồng cho các bộ phận, phòng ban trong công ty, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch mua bán./ Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.
Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.
- Đảm bảo thực thi và theo dõi các hoạt động tuân thủ pháp lý trong nội bộ công ty/ Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company
Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company
- Thực hiện các công tác liên quan tới pháp chế do cấp trên giao./ Participate in various legal projects assigned by line managers
Participate in various legal projects assigned by line managers

Với Mức Lương 800 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ/ THẺ LUẬT SƯ/ Having Lawyer Card/ Lawyer Certificate
CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ/ THẺ LUẬT SƯ/
Having Lawyer Card/ Lawyer Certificate
- Ưu tiên ứng viên Nam/ Male candidates preferred
Ưu tiên ứng viên Nam
Male candidates preferred
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên Having at least 3 years of experience in the legal field.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên
Having at least 3 years of experience in the legal field.
- Ưu tiên kinh nghiệm tố tụng, giải quyết tranh chấp tố tụng thương mại/ Preference will be given to candidates with litigation and commercial dispute resolution experience
Ưu tiên kinh nghiệm tố tụng, giải quyết tranh chấp tố tụng thương mại/
Preference will be given to candidates with litigation and commercial dispute resolution experience

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-luat-su-thu-nhap-800-1-100-thang-tai-bac-ninh-job343425
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 29 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm