Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
- Bắc Ninh: Đường TS05, KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 800 - 11 USD
- Đưa ra các giải pháp xử lý các khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề pháp lý khác./ Manage complaints, lawsuits, disputes arising during business operations, and various legal issues.
- Thực hiện kiểm tra các loại hợp đồng, đưa ra tư vấn liên quan đến pháp lý về các điều khoản hợp đồng cho các bộ phận, phòng ban trong công ty, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch mua bán./ Review various contracts, provide legal advice on contract terms to departments and divisions within the company, especially sales and purchase contracts.
- Đảm bảo thực thi và theo dõi các hoạt động tuân thủ pháp lý trong nội bộ công ty/ Ensure implementation and monitoring of legal compliance activities in the company
- Thực hiện các công tác liên quan tới pháp chế do cấp trên giao./ Participate in various legal projects assigned by line managers
Với Mức Lương 800 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ/ THẺ LUẬT SƯ/
Having Lawyer Card/ Lawyer Certificate
- Ưu tiên ứng viên Nam/ Male candidates preferred
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên Having at least 3 years of experience in the legal field.
- Ưu tiên kinh nghiệm tố tụng, giải quyết tranh chấp tố tụng thương mại/ Preference will be given to candidates with litigation and commercial dispute resolution experience
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
