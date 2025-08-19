Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 713 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Liên hệ khách hàng theo data có sẵn, hỏi thăm về chất lượng dịch vụ vận chuyển;
Lắng nghe phản hồi của khách, linh hoạt xoa dịu tình hình (nếu khách có phản hồi tiêu cực về chất lượng);
Báo cáo với quản lý trực tiếp về kết quả chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có kỹ năng lắng nghe và phản hồi tốt, biết khéo léo thăm hỏi, xoa dịu, xử lý tình huống;
KHÔNG yêu cầu ngoại ngữ;
Có laptop, làm được fulltime, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale, CSKH, tư vấn,...;
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
