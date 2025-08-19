Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 713 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Liên hệ khách hàng theo data có sẵn, hỏi thăm về chất lượng dịch vụ vận chuyển;

Lắng nghe phản hồi của khách, linh hoạt xoa dịu tình hình (nếu khách có phản hồi tiêu cực về chất lượng);

Báo cáo với quản lý trực tiếp về kết quả chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu bằng cấp, chỉ cần có kỹ năng lắng nghe và phản hồi tốt, biết khéo léo thăm hỏi, xoa dịu, xử lý tình huống;

KHÔNG yêu cầu ngoại ngữ;

Có laptop, làm được fulltime, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí sale, CSKH, tư vấn,...;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM

