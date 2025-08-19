Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Địa điểm làm việc tại cơ sở Tòa nhà D - Head, 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Giải đáp, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng qua điện thoại cho mạng di động Vinaphone, tổng đài 18001091.

Xử lý thuê bao cho khách hàng khi lỗi sóng, lỗi sim, chặn cuộc gọi, mở cuộc gọi, mất kết nối, truy cập mạng internet,....

Tiếp nhận và xử lý các phản ánh, thắc mắc của KH về dịch vụ sim di động

Địa điểm:

+ Phỏng vấn tại: Lầu 2, P211 Tòa nhà Kasati, 270A Lý Thường Kiệt (cuối hẻm 354 Lý Thường Kiệt), P.14, Quận 10, HCM

+ Làm việc tại cơ sở: Tòa nhà D-Head, 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, HCM

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, hoặc đang là sinh viên các trường

Tham gia đầy đủ lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng trong thời gian 02 TUẦN (có hỗ trợ tiền học việc)

Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, trung thực.

Không yêu cầu ngoại hình.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ: 6.5 triệu - 12 triệu/tháng (Cơ bản + Hoa hồng+ thưởng top+ tăng cường)

- Thu nhập không giới hạn bởi:

+ Được phép tăng ca thêm thu nhập.

+ Bán hàng được chiếc khấu, không áp doanh thu

+ Thưởng Top

- Tiền thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, chế độ nghỉ lễ, phép năm theo Luật lao động.

- Hỗ trợ ngay 1.5 Triệu/ khóa học nghiệp vụ sau khi chính thức làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO

