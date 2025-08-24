Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Nghĩa Vũng Tàu - Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa chính thức đi vào hoạt động ngày 28/01/2017 sau hơn 05 tháng khẩn trương xây dựng tại khu phố Hương Tân, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Gần cổng chào Thành Phố Bà Rịa). Công Ty Cổ Phần Ô Tô Nghĩa Vũng Tàu Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa - tiền thân là công ty TNHH Nghĩa (Honda Nghĩa) với hơn 35 kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe máy Honda tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo được lòng tin, cùng sự hài lòng từ phía Khách hàng cũng như sự tín nhiệm của hãng Honda Việt Nam. Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa Với tổng mức đầu tư hơn 4 triệu đô la, diện tích sử dụng hơn 7.000 m2 cùng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và đội ngũ Kỹ thuật viên, Nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ các Chuyên gia Honda. Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa đạt tiêu chuẩn 5S của Honda toàn cầu bao gồm: Sale (Bán hàng)- Service (Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa) - Genuine Spare-parts (Cung cấp phụ tùng chính hiệu) - Safety Driving (Hướng dẫn lái xe an toàn) - Social contributions (Hoạt động đóng góp xã hội). Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa (Bán hàng) (Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa) (Cung cấp phụ tùng chính hiệu) (Hướng dẫn lái xe an toàn) (Hoạt động đóng góp xã hội). Chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ được phục vụ các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng tuân thủ những quy chuẩn tiêu chuẩn quốc tế 5S chuyên nghiệp hướng đến quyền lợi và sự hài lòng của Khách hàng Việt Nam.