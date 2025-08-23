Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Gọi data khách hàng có sẵn để tư vấn & giới thiệu sản phẩm
- Chăm sóc, giải đáp thắc mắc và giới thiệu các chương trình khuyến mãi
- Khai thác thêm nhu cầu để tăng doanh số
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên, không vướng bận việc học
- Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó
- Giao tiếp tốt và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7.000.000 VNĐ/tháng (không phụ thuộc KPI)
- Thu nhập trung bình 10 – 30 triệu/tháng (không giới hạn theo năng lực)
- Thử việc nhận 100% lương
- Được đào tạo 5 ngày có lương
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Quà tặng sinh nhật, lễ Tết, team building, du lịch hàng năm
- Văn phòng hiện đại, miễn phí gửi xe, đầy đủ tiện ích (pantry, tủ lạnh, lò vi sóng,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
