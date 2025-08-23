Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: KP Hương Tân, TP Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 40 Triệu
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng
- Tư vấn bán hàng xe ô tô
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đang theo dõi
- Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng (ký kết hợp đồng, hỗ trợ các thủ tục liên quan khác...)
- Thực hiện công tác thị trường online, thị trường truyền thống, Test Drive...
- Các công việc liên quan khác...
Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế
- Năng động, tự tin, có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bán hàng theo quy chuẩn của Honda Việt Nam
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chế độ lương thưởng hấp dẫn
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN)
Thai sản, ốm đau, tai nạn lao động
Du lịch
Phép năm
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
