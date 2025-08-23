Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 40 Triệu

Mức lương 16 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: KP Hương Tân, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng

- Tư vấn bán hàng xe ô tô

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đang theo dõi

- Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng (ký kết hợp đồng, hỗ trợ các thủ tục liên quan khác...)

- Thực hiện công tác thị trường online, thị trường truyền thống, Test Drive...

- Các công việc liên quan khác...

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế

- Năng động, tự tin, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bán hàng theo quy chuẩn của Honda Việt Nam

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Chế độ lương thưởng hấp dẫn

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN)

Thai sản, ốm đau, tai nạn lao động

Du lịch

Phép năm

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU

