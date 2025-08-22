Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Ngày đăng tuyển: 22/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Làm các hồ sơ liên quan, có thể đi công tác tỉnh.
Tư vấn tuyển sinh cho người lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động, du học Nhật
Tham gia sàn giới thiệu việc làm của các tỉnh thành
Tham dự chương trình hướng nghiệp tại các trường ĐH, CĐ, THPT
Chủ động tìm kiếm và quảng bá thông tin với thị trường xuất khẩu lao động
Hỗ trợ tư vấn các thủ tục, giấy tờ pháp lý cho người lao động có nhu cầu
Làm các công việc theo yêu cầu của giám đốc và trưởng phòng
Được hướng dẫn công việc cụ thể
Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NAM/NỮ, tuổi từ 22 trở lên, ngoại hình sáng
Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế…
Vi tính văn phòng.
Đam mê, có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Nhiệt tình, siêng năng, vui vẻ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (8-20 triệu) tùy năng lực
Lương tháng 13 + thưởng tết theo năng lực ;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Giờ hành chính
Có cơ hội thăng tiến cao theo năng lực .
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 111 Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, HCM

