Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Làm các hồ sơ liên quan, có thể đi công tác tỉnh.

Tư vấn tuyển sinh cho người lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động, du học Nhật

Tham gia sàn giới thiệu việc làm của các tỉnh thành

Tham dự chương trình hướng nghiệp tại các trường ĐH, CĐ, THPT

Chủ động tìm kiếm và quảng bá thông tin với thị trường xuất khẩu lao động

Hỗ trợ tư vấn các thủ tục, giấy tờ pháp lý cho người lao động có nhu cầu

Làm các công việc theo yêu cầu của giám đốc và trưởng phòng

Được hướng dẫn công việc cụ thể

Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

NAM/NỮ, tuổi từ 22 trở lên, ngoại hình sáng

Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế…

Vi tính văn phòng.

Đam mê, có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Nhiệt tình, siêng năng, vui vẻ

Quyền Lợi

Thu nhập = Lương cứng (8-20 triệu) tùy năng lực

Lương tháng 13 + thưởng tết theo năng lực ;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Giờ hành chính

Có cơ hội thăng tiến cao theo năng lực .

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực

