Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA
Ngày đăng tuyển: 22/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 302 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám Đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính /thuế/kế toán/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty.
- Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo sự chính xác, kịp thời.
- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính.
- Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán.
- Kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính hàng tháng.
- Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng (thuế, BHXH)
- Kiểm soát chi phí, doanh thu, lãi lỗ, hàng tồn kho, công nợ và các báo cáo khác.
- Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, sở kế hoạch đầu tư, kho bạc nhà nước, ngân hàng …
- Lập BCTC, các báo cáo khác theo quy định của Nhà nước và các báo cáo khác theo nội bộ yêu cầu của Ban Giám Đốc
- Quản lý và kiểm soát các hoạt động của Phòng kế toán
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công ty logistic
• Hiểu biết sâu rộng về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và các chính sách tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
• Sử dụng thành thạo Microsoft (Word, Excel,….), phần mềm kế toán Fast Pro.
• Có định hướng phát triển lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định ( lương trao đổi)
- Làm việc lâu dài tại công ty
- Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực
- Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật( BHYT,BHXH,…)
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 195/12 Xô VIết Nghệ Tĩnh, P17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

