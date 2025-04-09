Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÁI GLOBAL Công ty Cổ phần Phú Thái Global là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu: ✅ Kinh doanh dăm gỗ xuất khẩu ✅ Thương mại hàng hóa nông sản ✅ Dịch vụ logistics và khai thác cảng Là thành viên của Tập đoàn Việt Thái Group, Phú Thái Global tự hào sở hữu hệ thống Logistics hiện đại, tự hào nằm trong top 10 về ngành Logistics, và top 3 về ngành Dăm gỗ…. QUY MÔ NHÂN SỰ & CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP ✅ Hơn 500 nhân sự làm việc tại Phú Thái Global, hình thành nên một đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo và cam kết mang lại hiệu quả cao trong công việc. ✅ Môi trường làm việc chuyên nghiệp và minh bạch, nơi các nhân viên được khuyến khích phát huy tối đa năng lực và sáng tạo. ✅ Cơ hội thăng tiến rõ ràng, chính sách phúc lợi cạnh tranh và mức thu nhập hấp dẫn, giúp bạn phát triển sự nghiệp lâu dài trong một công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ Bạn đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp trong môi trường ổn định và tiềm năng phát triển vượt trội? Gia nhập Phú Thái Global để cùng chúng tôi chinh phục những thành công mới và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành.