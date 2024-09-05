Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 3 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M
Ngày đăng tuyển: 05/09/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 3 Triệu

  • Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng và website, dashboard theo tiêu chí thân thiện với người dùng.
  • Phối hợp với các bộ phận Content, Marketing, Developer để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc có thể làm việc full-time, ưu tiên chuyên ngành về Thiết kế Đồ họa.
  • Có kiến thức về thiết kế mobile app, website.
  • Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Figma, Adobe Photoshop, Illustrator.
  • Có hiểu biết về Wireframe, User Flow, có sản phẩm UI/UX và hiểu quy trình làm sản phẩm 
  • Nắm được màu sắc, Layout, Typography và Hệ thống lưới.
  • Có tư duy học hỏi, chủ động học hỏi kiến thức mới và sáng tạo không ngừng 
  • Chủ động trong công việc, đề cao tinh thần trách nhiệm
  • Có khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh
  • Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương hỗ trợ: 3.000.000 VNĐ/tháng.
  • Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm.
  • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
  • Tham gia tất cả các hoạt động phong trào, sự kiện của công ty.
  • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
  • Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày, nghỉ 6 ngày / tháng.
  • Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8

