Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Lũy Bán Bích, Tân Phú, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giảng dạy các khóa học IELTS/TOEIC/ tiếng anh giao tiếp/ tiếng anh trẻ em;

- Bổ trợ kiến thức, test năng lực cho học viên, tham gia các chương trình truyền thông của hệ thống;

- Xây dựng hình ảnh bản thân là một “Sứ giả truyền cảm hứng” nhiệt huyết;

- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học;

- Tham gia xây dựng các dự án của hệ thống.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, chuyên môn tốt.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành hoặc Du học sinh. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS (Band 7.5 – Band 8.0) hoặc TOEIC (900-950)

- Yêu thích công việc dạy học.

- Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, dao động 12.000.000 – 20.000.000/tháng (đối với GV fulltime); 9.000.000 – 11.000.000/tháng (đối với GV part-time) – chi tiết trao đổi trong vòng phỏng vấn.

- Nhiều khoản thưởng như: thưởng tỷ lệ học sinh đi học cao, thưởng học viên điểm cao, thưởng học viên học lên level tiếp theo, thưởng cho đóng góp vào các dự án hỗ trợ về chuyên môn, thưởng dịp lễ đặc biệt, thưởng tháng lương thứ 13. ; phụ cấp (internet, photo...) theo cơ chế của Công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên fulltime tại hệ thống.

- Nhận lớp dạy ngay sau khi pass PV và kết thúc training.

- Sẵn bộ giáo trình được chuẩn hóa của hệ thống.

- Giáo viên được lựa chọn mảng giảng dạy IELTS, TOEIC, KIDS, GIAO TIẾP.

- Giáo viên được lựa chọn giảng dạy online hoàn toàn hoặc dạy offline tại cơ sở.

- Cam kết lượng lớp luôn dồi dào.

- Giáo viên được hướng dẫn bài bản với bộ quy trình đào tạo độc quyền của IMAP nhằm chuẩn hoá phong cách giảng dạy và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Giáo viên được làm việc với các giảng viên 9x, năng động, đam mê học hỏi.

- ĐỊA ĐIỂM DẠY OFFLINE: Hệ thống cơ sở của cụm thương hiệu Anh ngữ Ms Hoa và IELTS Fighter tại các thành phố: Hà Nội, HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Nha Trang, Vũng Tàu. (Giáo viên sẽ được phân công cơ sở làm việc theo nguyện vọng cá nhân)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam