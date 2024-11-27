Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 93 Lê Lợi, Phường 4, Vũng Tàu, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
1. Tuyển dụng:
Phối hợp với bộ phận HCNS tổng để đăng tin tuyển dụng
Lên lịch phỏng vấn
Thủ tục nhận việc
Định hướng công việc
2. Hành chính:
Chuẩn bị HĐLĐ, thủ tục BHXH
Làm việc với các cơ quan nhà nước về thủ tục pháp lý của công ty, chi nhánh
5S và tổ chức sự kiện nội bộ (nếu có)
3. Nhân sự - Đối nội
Đào tạo nhân sự mới về nội quy, văn hoá, mục tiêu phát triển của công ty
Phối hợp với ban quản lý chi nhánh để làm việc, khen thưởng, xử lý nhân sự tại chi nhánh
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tư duy tích cực, mang tính xây dựng
• Có hiểu biết về các nghiệp vụ hành chính cơ bản
• Nắm bắt vấn đề nhanh, đúng và xử lý vấn đề dứt điểm, khéo léo
• Năng động và giao tiếp tốt
• Ưu tiên: Độ tuổi từ 25-30 tuổi, chững chạc, có thể làm việc cùng cơ quan chức năng
• Có hiểu biết về các nghiệp vụ hành chính cơ bản
• Nắm bắt vấn đề nhanh, đúng và xử lý vấn đề dứt điểm, khéo léo
• Năng động và giao tiếp tốt
• Ưu tiên: Độ tuổi từ 25-30 tuổi, chững chạc, có thể làm việc cùng cơ quan chức năng
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA Thì Được Hưởng Những Gì
• Trả lương theo hệ thống lương 3P dựa vào năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, thu nhập trung bình 6.000.000 – 9.000.000/tháng
6.000.000 – 9.000.000/tháng
• Sử dụng dịch vụ làm đẹp tại công ty miễn phí hoặc được hỗ trợ giá
• Làm việc trong môi trường năng động và chủ động
• Thường xuyên được đào tạo và huấn luyện các nghiệp vụ chuyên môn để phát triển năng lực
• Công việc ổn định, đãi ngộ xứng đáng với năng lực đóng góp
• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về Bảo Hiểm theo luật lao động
6.000.000 – 9.000.000/tháng
• Sử dụng dịch vụ làm đẹp tại công ty miễn phí hoặc được hỗ trợ giá
• Làm việc trong môi trường năng động và chủ động
• Thường xuyên được đào tạo và huấn luyện các nghiệp vụ chuyên môn để phát triển năng lực
• Công việc ổn định, đãi ngộ xứng đáng với năng lực đóng góp
• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về Bảo Hiểm theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI