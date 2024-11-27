Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 93 Lê Lợi, Phường 4, Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

1. Tuyển dụng:

Phối hợp với bộ phận HCNS tổng để đăng tin tuyển dụng

Lên lịch phỏng vấn

Thủ tục nhận việc

Định hướng công việc

2. Hành chính:

Chuẩn bị HĐLĐ, thủ tục BHXH

Làm việc với các cơ quan nhà nước về thủ tục pháp lý của công ty, chi nhánh

5S và tổ chức sự kiện nội bộ (nếu có)

3. Nhân sự - Đối nội

Đào tạo nhân sự mới về nội quy, văn hoá, mục tiêu phát triển của công ty

Phối hợp với ban quản lý chi nhánh để làm việc, khen thưởng, xử lý nhân sự tại chi nhánh

• Có tư duy tích cực, mang tính xây dựng

• Có hiểu biết về các nghiệp vụ hành chính cơ bản

• Nắm bắt vấn đề nhanh, đúng và xử lý vấn đề dứt điểm, khéo léo

• Năng động và giao tiếp tốt

• Ưu tiên: Độ tuổi từ 25-30 tuổi, chững chạc, có thể làm việc cùng cơ quan chức năng

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA Thì Được Hưởng Những Gì

• Trả lương theo hệ thống lương 3P dựa vào năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, thu nhập trung bình 6.000.000 – 9.000.000/tháng

• Sử dụng dịch vụ làm đẹp tại công ty miễn phí hoặc được hỗ trợ giá

• Làm việc trong môi trường năng động và chủ động

• Thường xuyên được đào tạo và huấn luyện các nghiệp vụ chuyên môn để phát triển năng lực

• Công việc ổn định, đãi ngộ xứng đáng với năng lực đóng góp

• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về Bảo Hiểm theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA

