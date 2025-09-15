Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Ngày đăng tuyển: 15/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2025
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6/1 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phú Thái Global (PTG) là đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Việt Thái Group, hoạt động trong các lĩnh vực xuất khẩu dăm gỗ, kinh doanh năng lượng than đá, logistics và thương mại quốc tế. Với định hướng phát triển mạnh mẽ, công ty không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị và mở rộng đội ngũ nhân sự, hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và bền vững.
Hiện nay, tại Văn phòng Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Phú Thái Global đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Kế Toán Trưởng
Mô tả công việc
Quản lý, điều hành toàn bộ công tác kế toán – tài chính của công ty, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về số liệu và báo cáo.
Xây dựng, tổ chức và kiểm soát hệ thống hạch toán kế toán: thu – chi, công nợ, tài sản cố định, chi phí, doanh thu, lãi lỗ.
Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo đúng quy định và đúng thời hạn.
Theo dõi, phân tích và quản lý dòng tiền, ngân sách, kế hoạch tài chính để đảm bảo nguồn vốn vận hành hiệu quả.
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ, nghiệp vụ kế toán.
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đơn vị liên quan.
Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp quản trị chi phí, tiết kiệm nguồn lực, kiểm soát rủi ro tài chính.
Đào tạo, phân công và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ kế toán viên, xây dựng quy trình chuẩn cho phòng kế toán.
Đảm bảo hoạt động kế toán luôn tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng; chứng chỉ CPA/ACCA là lợi thế.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Trưởng hoặc tương đương.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và tin học văn phòng (Excel nâng cao, Word, PowerPoint).
Hiểu biết vững chắc về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), luật thuế, quy định tài chính hiện hành.
Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư duy phân tích, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại.

Tại Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng KPI, thưởng lễ/tết và phúc lợi khác theo quy định.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp lâu dài.
Cơ hội đồng hành cùng Ban Giám đốc trong việc xây dựng hệ thống quản trị tài chính minh bạch, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global

Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D3, KCN Phú Mỹ 2 Mở Rộng, Phường Tân Phước, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, Việt Nam

