Tuyển Chăm sóc khách hàng NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng có nhu cầu vay vốn.

- Hỗ trợ lên hồ sơ cho khách hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

- Thực hiện các công tác CSKH trước và sau khi giải ngân khoản vay.

- Thời gian làm việc: từ T2- sáng T7 (8h00-12h & 13h30-17h30)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT/CĐ/ĐH

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng, khối tài chính

- Khả năng giao tiếp tốt

- KHÔNG TĂNG CA, KHÔNG KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN.

Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ bản: 5TR + thưởng

- THU NHẬP TB: 8-20 triệu/ tháng

- ĐƯỢC THAM GIA ĐẦY ĐỦ CHẾ ĐỘ BHYT, BHXH

- CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN LÊN TEAM LEADER

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

