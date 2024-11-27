Tuyển Chăm sóc khách hàng NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Gọi điện tư vấn khách hàng có nhu cầu vay vốn.
- Hỗ trợ lên hồ sơ cho khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Thực hiện các công tác CSKH trước và sau khi giải ngân khoản vay.
- Thời gian làm việc: từ T2- sáng T7 (8h00-12h & 13h30-17h30)
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT/CĐ/ĐH
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng, khối tài chính
- Khả năng giao tiếp tốt
- KHÔNG TĂNG CA, KHÔNG KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN.
Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Cơ bản: 5TR + thưởng
- THU NHẬP TB: 8-20 triệu/ tháng
- ĐƯỢC THAM GIA ĐẦY ĐỦ CHẾ ĐỘ BHYT, BHXH
- CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN LÊN TEAM LEADER
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
