Tuyển Chăm sóc khách hàng NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng có nhu cầu vay vốn.
- Hỗ trợ lên hồ sơ cho khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Thực hiện các công tác CSKH trước và sau khi giải ngân khoản vay.
- Thời gian làm việc: từ T2- sáng T7 (8h00-12h & 13h30-17h30)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT/CĐ/ĐH
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng, khối tài chính
- Khả năng giao tiếp tốt
- KHÔNG TĂNG CA, KHÔNG KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN.

Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cơ bản: 5TR + thưởng
- THU NHẬP TB: 8-20 triệu/ tháng
- ĐƯỢC THAM GIA ĐẦY ĐỦ CHẾ ĐỘ BHYT, BHXH
- CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN LÊN TEAM LEADER

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tháp A Toà Golden Palace số 99 Mễ Trì -Nam Từ Liêm-Hà Nội

