Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

25 - 99 Nhân viên
Công ty cổ phần NatureX Việt Nam cung cấp dịch vụ du lịch- nghỉ dưỡng trọn gói với đầy đủ các dich vụ, tiện ích đi kèm, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng nhất khi được trải nghiệm ấn tượng nhất khi được tận hưởng trọn vẹn sự thư giãn, giải trí tại những không gian sống hòa quyện với thiên nhiên, không khí trong lành và thư thái nhất. Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực du lich - nghỉ dưỡng tại nhiều tập đoàn lớn và tập thể nhân viên năng động, nhiệt huyết; NatureX tự tin mang đến cho khách hàng những trải nhiệm dịch vụ chất lượng cao với nhiều loaị hình phong phú, thích hợp với mọi đối tượng khách hàng và độ tuổi. Naturekey Retreat & Joy Camping là chuỗi lưu trú sinh thái đa tiện ích, là thương hiệu tổng với không gian lý tưởng cho một quần thể gồm các căn hộ dịch vụ, các Bungalow được thiết kế độc đáo với những vật liệu tự nhiên không xâm lấn, không bê tông hóa, tận dụng tối đa không gian xanh sẵn có và không ảnh hưởng tới vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên, mang đến cho khách du lịch cảm giác sống trong lành và thực sự thư giãn.

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 25 - 40 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Hạn nộp: 16/09/2025

Hà Nội 25 - 40 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Số 265 Thuỵ Khê, Tây Hồ, Hà Nội

