Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 09 tòa Hải Ngân Building, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể (ngắn hạn – dài hạn) phù hợp với định vị thương hiệu và mục tiêu kinh doanh.
- Lập và quản lý ngân sách marketing theo quý/năm.
- Đề xuất kế hoạch truyền thông, chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ mới.
- Giám sát và điều phối các kênh truyền thông: Facebook, Website, Zalo, TikTok, YouTube, email…
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh & thiết kế để lên nội dung quảng bá phù hợp từng giai đoạn
- Duyệt và định hướng nội dung marketing: bài viết, video, ảnh, slogan, profile, brochure...
- Kiểm soát nhận diện thương hiệu trên các ấn phẩm online & offline.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đề xuất cải tiến.
- Cập nhật xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng mục tiêu.
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực chuyên môn:
Kỹ năng phẩm chất:

Tại Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, ngày lễ, phép
- Được hưởng các chế độ theo quy định:
Chế độ công đoàn: Ngày 08.3; ngày đàn ông 03.8; 20.10; Sinh nhật; CBNV; NV Nữ sinh con; Vợ NV Nam sinh con; Ốm đau (Cá nhân, tứ thân phụ mẫu, vợ,chồng, con)……

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 265 Thuỵ Khê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

