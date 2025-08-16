Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Trần Văn Kiểu, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và tìm kiếm khách hàng tại khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận:
Quản lý khách hàng có sẵn: Tư vấn sản phẩm và các chương trình KM
Tìm kiếm khách hàng mới tại khu vực TP HCM và các tỉnh miền Nam.
Hỗ trợ công việc khác khi cần.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm sale, quản lý hoặc các công việc tương tự.
Nhanh nhẹn, làm việc chủ động dựa trên đầu mục công việc được giao.
Có khả năng giao tiếp và tư vấn tốt với khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc teamwork với bộ phận khác trong công ty.
Nhanh nhẹn, làm việc chủ động dựa trên đầu mục công việc được giao.
Có khả năng giao tiếp và tư vấn tốt với khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc teamwork với bộ phận khác trong công ty.
Tại CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 8 - 11 triệu tuỳ khả năng.
Thưởng hoa hồng dựa trên KPI doanh thu, không giới hạn.
Thử việc 1-2 tháng tuỳ theo năng lực thực tế.
Khi ký HĐ, được đóng BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Thưởng hoa hồng dựa trên KPI doanh thu, không giới hạn.
Thử việc 1-2 tháng tuỳ theo năng lực thực tế.
Khi ký HĐ, được đóng BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI