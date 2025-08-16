Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Trần Văn Kiểu, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và tìm kiếm khách hàng tại khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận:

Quản lý khách hàng có sẵn: Tư vấn sản phẩm và các chương trình KM

Tìm kiếm khách hàng mới tại khu vực TP HCM và các tỉnh miền Nam.

Hỗ trợ công việc khác khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm sale, quản lý hoặc các công việc tương tự.

Nhanh nhẹn, làm việc chủ động dựa trên đầu mục công việc được giao.

Có khả năng giao tiếp và tư vấn tốt với khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc teamwork với bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8 - 11 triệu tuỳ khả năng.

Thưởng hoa hồng dựa trên KPI doanh thu, không giới hạn.

Thử việc 1-2 tháng tuỳ theo năng lực thực tế.

Khi ký HĐ, được đóng BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐINH GIA MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.