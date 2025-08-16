Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

- Đi thị trường, fieldsite trên địa bàn toàn TPHCM và các tỉnh thành lân cận phía Nam

- Gia tăng lượng khách hàng mới, đảm bảo doanh số được giao từ cấp quản lý

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của Công ty.

- Hỗ trợ cho công ty trong các sự kiện phát triển thương hiệu, hỗ trợ tặng quà trong các dịp lễ.

- Hỗ trợ công ty phát triển hình ảnh công ty (trưng bày POSM, sản phẩm, hội nghị,hội thảo....)

- Triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng với các hệ thống chuỗi nhà thuốc, nhà thuốc tư nhân, clinic....

- Chăm sóc, lấy đơn hàng từ khách hàng cũ

2. Xây dựng chính sách hoạt động, phát triển kênh OTC (20%)

- Thực hiện thăm/ chăm sóc để thu thập phản hồi và ý kiến của nhà thuốc, bác sĩ thường xuyên.

- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn và phản hồi của khách hàng. Thực hiện giữ đúng hình ảnh thương hiệu của công ty và sản phẩm đến khách hàng.

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp thị trường để phát triển kênh

- Khai thác và phát triển khách hàng mới, tập trung vào các nhà thuốc, phòng khám tư nhân, phòng mạch.

- Theo dõi đơn hàng, tình trạng hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

3. Đi thị trường (20%):

- Thăm khách hàng trọng điểm, khảo sát thị trường, thu thập thông tin sản phẩm cạnh tranh.

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu trên địabàn toàn TP HCM và các tỉnh thành khác để giới thiệu,

- Tư vấn về sản phẩm của công ty. Tìm hiểu các hoạt động các hãng cạnh tranh và báo cáo đầy đủ theo quy định từ cấp quản lý.

- Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp quản lý.

4. Báo cáo & nội bộ: (10%)

- Báo cáo hiệu quả kinh doanh định kỳ: doanh số, tình trạng đơn hàng, khách hàng tiềm năng.

- Đề xuất phương án cải thiện quy trình bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kho, marketing, kế toán để đảm bảo vận hành suôn sẻ.

5. Quyền hạn – Trách nhiệm:

- Thực hiện công việc theo sự chỉ thị của Bác sỹ và Giám Đốc.

- Được quyền trao đổi thông tin với các bên để phát triển tốt dịch vụ công ty.

- Được quyền đề xuất ý kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ.