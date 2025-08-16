Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 242

- 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Đi thị trường, fieldsite trên địa bàn toàn TPHCM và các tỉnh thành lân cận phía Nam
- Gia tăng lượng khách hàng mới, đảm bảo doanh số được giao từ cấp quản lý
- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của Công ty.
- Hỗ trợ cho công ty trong các sự kiện phát triển thương hiệu, hỗ trợ tặng quà trong các dịp lễ.
- Hỗ trợ công ty phát triển hình ảnh công ty (trưng bày POSM, sản phẩm, hội nghị,hội thảo....)
- Triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng với các hệ thống chuỗi nhà thuốc, nhà thuốc tư nhân, clinic....
- Chăm sóc, lấy đơn hàng từ khách hàng cũ
2. Xây dựng chính sách hoạt động, phát triển kênh OTC (20%)
- Thực hiện thăm/ chăm sóc để thu thập phản hồi và ý kiến của nhà thuốc, bác sĩ thường xuyên.
- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn và phản hồi của khách hàng. Thực hiện giữ đúng hình ảnh thương hiệu của công ty và sản phẩm đến khách hàng.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp thị trường để phát triển kênh
- Khai thác và phát triển khách hàng mới, tập trung vào các nhà thuốc, phòng khám tư nhân, phòng mạch.
- Theo dõi đơn hàng, tình trạng hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
3. Đi thị trường (20%):
- Thăm khách hàng trọng điểm, khảo sát thị trường, thu thập thông tin sản phẩm cạnh tranh.
- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu trên địabàn toàn TP HCM và các tỉnh thành khác để giới thiệu,
- Tư vấn về sản phẩm của công ty. Tìm hiểu các hoạt động các hãng cạnh tranh và báo cáo đầy đủ theo quy định từ cấp quản lý.
- Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp quản lý.
4. Báo cáo & nội bộ: (10%)
- Báo cáo hiệu quả kinh doanh định kỳ: doanh số, tình trạng đơn hàng, khách hàng tiềm năng.
- Đề xuất phương án cải thiện quy trình bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kho, marketing, kế toán để đảm bảo vận hành suôn sẻ.
5. Quyền hạn – Trách nhiệm:
- Thực hiện công việc theo sự chỉ thị của Bác sỹ và Giám Đốc.
- Được quyền trao đổi thông tin với các bên để phát triển tốt dịch vụ công ty.
- Được quyền đề xuất ý kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có 2 năm kinh nghiệm về Mảng OTC/ETC

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 10 - 14 triệu/tháng + %hoa hồng theo lũy kế + %thưởng theo sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242-244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Đinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

