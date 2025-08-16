Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 242
- 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
- Đi thị trường, fieldsite trên địa bàn toàn TPHCM và các tỉnh thành lân cận phía Nam
- Gia tăng lượng khách hàng mới, đảm bảo doanh số được giao từ cấp quản lý
- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của Công ty.
- Hỗ trợ cho công ty trong các sự kiện phát triển thương hiệu, hỗ trợ tặng quà trong các dịp lễ.
- Hỗ trợ công ty phát triển hình ảnh công ty (trưng bày POSM, sản phẩm, hội nghị,hội thảo....)
- Triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng với các hệ thống chuỗi nhà thuốc, nhà thuốc tư nhân, clinic....
- Chăm sóc, lấy đơn hàng từ khách hàng cũ
2. Xây dựng chính sách hoạt động, phát triển kênh OTC (20%)
- Thực hiện thăm/ chăm sóc để thu thập phản hồi và ý kiến của nhà thuốc, bác sĩ thường xuyên.
- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn và phản hồi của khách hàng. Thực hiện giữ đúng hình ảnh thương hiệu của công ty và sản phẩm đến khách hàng.
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi phù hợp thị trường để phát triển kênh
- Khai thác và phát triển khách hàng mới, tập trung vào các nhà thuốc, phòng khám tư nhân, phòng mạch.
- Theo dõi đơn hàng, tình trạng hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
3. Đi thị trường (20%):
- Thăm khách hàng trọng điểm, khảo sát thị trường, thu thập thông tin sản phẩm cạnh tranh.
- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng mục tiêu trên địabàn toàn TP HCM và các tỉnh thành khác để giới thiệu,
- Tư vấn về sản phẩm của công ty. Tìm hiểu các hoạt động các hãng cạnh tranh và báo cáo đầy đủ theo quy định từ cấp quản lý.
- Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp quản lý.
4. Báo cáo & nội bộ: (10%)
- Báo cáo hiệu quả kinh doanh định kỳ: doanh số, tình trạng đơn hàng, khách hàng tiềm năng.
- Đề xuất phương án cải thiện quy trình bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kho, marketing, kế toán để đảm bảo vận hành suôn sẻ.
5. Quyền hạn – Trách nhiệm:
- Thực hiện công việc theo sự chỉ thị của Bác sỹ và Giám Đốc.
- Được quyền trao đổi thông tin với các bên để phát triển tốt dịch vụ công ty.
- Được quyền đề xuất ý kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ.
Yêu Cầu Công Việc
Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
