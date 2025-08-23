Giới thiệu Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Công ty Cổ Phần Trung Thực Land với đội ngũ Ban lãnh đạo và nhân viên có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong ngành bất động sản. Đến với Trung Thực Land bạn sẽ được làm trong môi trường chuyên nghiệp và uy tín. Với slogan Nói Trung Thực - Làm Trung Thực hứa hẹn sẽ tạo nên 1 sàn kinh doanh bất động sản hàng đầu thị trường. Công ty tổ chức đào tạo nhân viên, có môi trường chuyên nghiệp, quan tâm đến phát triển nội bộ văn hoá, trách nhiệm xã hội, ký kết hợp tác với các chủ đầu tư lớn như Sunshine Group, TNG Land, Vin Group, C- Holding….