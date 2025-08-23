Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Trung Thực Land

banner-company

Công ty Cổ phần Trung Thực Land

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Công ty Cổ Phần Trung Thực Land với đội ngũ Ban lãnh đạo và nhân viên có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong ngành bất động sản. Đến với Trung Thực Land bạn sẽ được làm trong môi trường chuyên nghiệp và uy tín. Với slogan Nói Trung Thực - Làm Trung Thực hứa hẹn sẽ tạo nên 1 sàn kinh doanh bất động sản hàng đầu thị trường. Công ty tổ chức đào tạo nhân viên, có môi trường chuyên nghiệp, quan tâm đến phát triển nội bộ văn hoá, trách nhiệm xã hội, ký kết hợp tác với các chủ đầu tư lớn như Sunshine Group, TNG Land, Vin Group, C- Holding….

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 5, số 8, Lô 3B, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-trung-thuc-land-ntd189479
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kết Nối Tài Chính Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kết Nối Tài Chính Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Beyond Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Beyond Space
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Gia Lai thu nhập 13 - 40 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
13 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vietnam Concentrix Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Vietnam Concentrix Service
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm