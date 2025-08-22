Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Ngày đăng tuyển: 22/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà Housinco Premium, số 288 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng nội dung các kênh social media công ty Tiktok, Facebook
- Làm VJ lên hình triển khai các nội dung liên quan
- Quản trị các kênh social media
- Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh.
- Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về văn bản, hình ảnh và video
- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên ứng viên mạnh về Content Viral, nhất là nền tảng TikTok hoặc từng làm VJ
- Có mindset về làm nội dung mạng xã hội
- Chủ động trong công việc, tuân thủ deadline & tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần Trung Thực Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-10 triệu/ tháng (Gồm lương cứng + KPIs + % Doanh thu)
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn phòng sang xịn.
- Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lễ Tết, du lịch hằng năm,...)
- Tham gia vào các hoạt động văn hóa của công ty, Teambuilding,…
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, rõ ràng không giới hạn với các vị trí khác nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Công ty Cổ phần Trung Thực Land

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 8, Lô 3B, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

