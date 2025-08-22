Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà Housinco Premium, số 288 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng nội dung các kênh social media công ty Tiktok, Facebook

- Làm VJ lên hình triển khai các nội dung liên quan

- Quản trị các kênh social media

- Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh.

- Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về văn bản, hình ảnh và video

- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên ứng viên mạnh về Content Viral, nhất là nền tảng TikTok hoặc từng làm VJ

- Có mindset về làm nội dung mạng xã hội

- Chủ động trong công việc, tuân thủ deadline & tinh thần trách nhiệm cao

Phúc Lợi

- Thu nhập: 8-10 triệu/ tháng (Gồm lương cứng + KPIs + % Doanh thu)

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn phòng sang xịn.

- Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lễ Tết, du lịch hằng năm,...)

- Tham gia vào các hoạt động văn hóa của công ty, Teambuilding,…

- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, rõ ràng không giới hạn với các vị trí khác nhau

Cách Thức Ứng Tuyển

