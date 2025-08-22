Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Du lịch và Sự kiện Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn cho khách hàng nhu cầu đi du lịch theo chương trình tour, trên cơ sở data khách hàng của Công ty có sẵn.

- Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới (khách lẻ, khách đại lý).

- Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng.

- Đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng.

- Định kỳ báo cáo công việc cho ban lãnh đạo công ty.

- Hỗ trợ với kế toán theo dõi, xử lý và thu hồi công nợ.

- Phối hợp với các đội/ nhóm khác trong bộ phận hoặc các bộ phận khác hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp đề ra khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp.

- Xây dựng và cập nhật database khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê công việc kinh doanh và có khả năng giao tiếp tốt

- Cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc;

- Trung thực, có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp

- Làm việc nhóm hiệu quả, tương tác tốt với các bộ phận khác

Tại Công ty cổ phần Du lịch và Sự kiện Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 12.000.000 + Thưởng kinh doanh theo doanh số bán hàng

Tham gia BHXH, Công đoàn ngay khi ký hợp đồng lao động.

Chế độ hưởng phép năm, nghỉ lễ tết... theo quy định của Nhà nước.

Thưởng các ngày lễ Tết theo tình hình Tài chính công ty.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Du lịch và Sự kiện Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.