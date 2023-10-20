Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
100 - 499 Nhân viên
https://onschool.edu.vn/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Onschool_Branding_HuongDT_1708&utm_term=155485175474&utm_content=c%C3%B4ng%20ty%20onschool&gclid=CjwKCAjwvrOpBhBdEiwAR58-3I25eO8sGA5izKZXX4e7NPYWE-q4DlGs4t9eh89VbUvS1wKCvJMvGBoCkFkQAvD
Giới thiệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

NSCHOOL đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.

Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau trong đó phải kể đến thị tường Edtech. Đón đầu xu hướng đó, ONSCHOOL đã được lập nên bởi một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ giáo dục và Chuyển đổi số trong Giáo dục.

Với sứ mệnh đồng hành cùng các nhà trường và doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước một tương lai khôn lường nhiều thiên tai dịch bệnh, ONSCHOOL tiên phong cung cấp một giải pháp chuyển đổi số trọn gói, toàn diện nhất. Chúng tôi cam kết luôn cùng đối tác đi đến tận cùng chất lượng và phát huy tối đa hiệu quả, từ đó góp phần ứng dụng công nghệ giáo dục, lan toả tri thức của đối tác đến đông đảo người học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔNG TY:

ONSCHOOL luôn tin rằng Con người và Công nghệ là hai tài sản cốt lõi cho sự phát triển bền vững và thành công ONSCHOOL. Chính vì thế, ONSCHOOL cam kết tạo ra một môi trường làm việc đầy hứng khởi và xây dụng một đội ngũ nòng cốt chuyên tâm phát triển ra những sản phẩm chuẩn quốc tế để phục vụ cho cộng đồng.

THU NHẬP:

- Mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường, cơ chế phúc lợi đầy đủ; xét điều chỉnh lương định kỳ 6 tháng 1 lần với nhân sự chính thức.

- Hệ thống đánh giá rõ ràng để ghi nhận tất cả nỗ lực, sự phát triển trong chuyên môn, trách nhiệm và kỹ năng của nhân sự trong mỗi kỳ.

SỰ NGHIỆP:

- Lộ trình phát triển rõ ràng cùng sự đồng hành, đào tạo của mentor có kinh nghiệm chuyên sâu và tâm huyết.

- Ban hành ESOP cho các nhân sự có cống hiến.

GIÁ TRỊ:

- Thúc đẩy ngành giáo dục, phụng sự vì một xã hội tốt đẹp hơn.

- Chính Onsers cũng tạo giá trị cho bản thân và bồi dưỡng cho tương lai, cho thế hệ sau này.

VĂN HÓA:

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc, quyết liệt và hướng thẳng mục tiêu chung.

- Đời sống tinh thần nhân sự luôn được quan tâm và "bồi dưỡng" bởi các hoạt động, sự kiện gắn kết nội bộ thú vị, độc đáo và ý nghĩa.

Sau hơn 3 năm kể từ khi thành lập (tháng 7/2020), Onschool có hơn 230 nhân sự ở 2 văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Onschool luôn tự hào bởi đội ngũ nhân sự có năng lực về chuyên môn, máu lửa với công việc và hết mình trong mọi phong trào. Tất cả Onsers đều làm việc dựa trên giá trị văn hóa chung: Tử tế - Cầu tiến - Chia sẻ - Chủ động - Chiến binh.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

