Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách việc bán hàng, phát triển thị trường theo dự án được giao
Chuẩn bị tài liệu bán hàng, làm bản chào hàng, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu đấu thầu
Tham gia nghiên cứu sản phẩm, giải pháp
Giao dịch với đối tác, quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm, báo cáo thông tin về thị trường, khách hàng, thông tin về đấu thầu
Sẵn sàng thực hiện các công việc khác phù hợp khả năng và theo yêu cầu công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 3 năm
Giới tính: Nam/Nữ/ Số lượng: 01 nhân viên
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, Luật, XNK, Ngoại ngữ…ưu tiên các ngành kỹ thuật phù hợp lĩnh vực kinh doanh của công ty
Có nỗ lực và tinh thần làm việc không ngại khó, hoàn thành công việc theo tiến độ. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu
Có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, trình độ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng với tập thể. Năng động, sáng tạo trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
Có khả năng giao tiếp tiếng anh (được ưu tiên).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9-13tr
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Được hướng dẫn và đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Được hưởng mọi chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ du lịch hàng năm…)
Có lương tháng thứ 13/ Thưởng kinh doanh theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
