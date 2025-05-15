Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc bán hàng, phát triển thị trường theo dự án được giao

Chuẩn bị tài liệu bán hàng, làm bản chào hàng, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu đấu thầu

Tham gia nghiên cứu sản phẩm, giải pháp

Giao dịch với đối tác, quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm, báo cáo thông tin về thị trường, khách hàng, thông tin về đấu thầu

Sẵn sàng thực hiện các công việc khác phù hợp khả năng và theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3 năm

Giới tính: Nam/Nữ/ Số lượng: 01 nhân viên

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, Luật, XNK, Ngoại ngữ…ưu tiên các ngành kỹ thuật phù hợp lĩnh vực kinh doanh của công ty

Có nỗ lực và tinh thần làm việc không ngại khó, hoàn thành công việc theo tiến độ. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu

Có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, trình độ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng với tập thể. Năng động, sáng tạo trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Có khả năng giao tiếp tiếng anh (được ưu tiên).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-13tr

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Được hướng dẫn và đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Được hưởng mọi chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ du lịch hàng năm…)

Có lương tháng thứ 13/ Thưởng kinh doanh theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin