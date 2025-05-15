Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17, Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các bộ phận khác nhau trong công ty, bao gồm marketing, bán hàng, thiết kế, sản xuất, HCNS, kế toán v.v...

Xác định và phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

Làm việc với các bên liên quan để xác nhận và làm rõ các yêu cầu. Phối hợp với bên Tư vấn xây dựng luồng hệ thống phù hợp cho hoạt động vận hành của Doanh nghiệp.

Làm việc với Data Analyst để thiết kế luồng hệ thống, dashboard, dữ liệu lên phần mềm Lark-suite.

Test luồng hệ thống trước khi triển khai áp dụng cho các Phòng ban.

Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện dự án chuyển đổi số.

Soạn thảo tài liệu, video hướng dẫn sử dụng và Đào tạo, hỗ trợ fix lỗi cho người dùng cuối trong quá trình sử dụng.

Tiếp nhận, lên kế hoạch cải tiến và tối ưu hóa luồng quy trình vận hành tại Doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có liên quan

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bán lẻ, FMCG, sản xuất.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm dự án CRM, HRM, ERP

Ứng viên có hiểu biết hoặc đã có kinh nghiệm triển khai phần mềm Lark-suite là một lợi thế.

Nắm vững các phương pháp phân tích yêu cầu và thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nắm vững các kỹ năng thu thập, phân tích nghiệp vụ.Tư duy hệ thống, nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập 12 - 18 triệu/tháng.

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần 780.000đ/tháng.

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thưởng các dịp Lễ/Tết, ...

Chính sách ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật Xét tăng lương định kỳ 01 lần/năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định

Chính sách du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm

Tham gia các chương trình party, team building…

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty

Luôn mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển

