Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B17

- 17, Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các bộ phận khác nhau trong công ty, bao gồm marketing, bán hàng, thiết kế, sản xuất, HCNS, kế toán v.v...
Xác định và phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
Làm việc với các bên liên quan để xác nhận và làm rõ các yêu cầu. Phối hợp với bên Tư vấn xây dựng luồng hệ thống phù hợp cho hoạt động vận hành của Doanh nghiệp.
Làm việc với Data Analyst để thiết kế luồng hệ thống, dashboard, dữ liệu lên phần mềm Lark-suite.
Test luồng hệ thống trước khi triển khai áp dụng cho các Phòng ban.
Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện dự án chuyển đổi số.
Soạn thảo tài liệu, video hướng dẫn sử dụng và Đào tạo, hỗ trợ fix lỗi cho người dùng cuối trong quá trình sử dụng.
Tiếp nhận, lên kế hoạch cải tiến và tối ưu hóa luồng quy trình vận hành tại Doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có liên quan
Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bán lẻ, FMCG, sản xuất.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm dự án CRM, HRM, ERP
Ứng viên có hiểu biết hoặc đã có kinh nghiệm triển khai phần mềm Lark-suite là một lợi thế.
Nắm vững các phương pháp phân tích yêu cầu và thiết kế quy trình nghiệp vụ.
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Nắm vững các kỹ năng thu thập, phân tích nghiệp vụ.Tư duy hệ thống, nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, thái độ làm việc tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 18 triệu/tháng.
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần 780.000đ/tháng.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thưởng các dịp Lễ/Tết, ...
Chính sách ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật Xét tăng lương định kỳ 01 lần/năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định
Chính sách du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm
Tham gia các chương trình party, team building…
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty
Luôn mở rộng cơ hội thăng tiến và phát triển cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm 13, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

