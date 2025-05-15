Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu dân cư Hà Đô, Quận 10, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở rộng và quản lý kênh đại lý tại địa phương theo mục tiêu bán hàng và chiến lược thị trường của công ty;

Chịu trách nhiệm lựa chọn, đàm phán, ký kết và duy trì mối quan hệ với đại lý, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý đại lý hiệu quả;

Thường xuyên thăm hỏi đại lý, cung cấp hỗ trợ thị trường và bán hàng, nâng cao độ phủ của sản phẩm tại khu vực;

Theo dõi và phân tích thông tin thị trường và đối thủ, xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng phù hợp;

Quản lý hiệu suất bán hàng của đại lý, theo dõi dữ liệu, đảm bảo vận hành suôn sẻ, tối ưu hóa quy trình thanh toán và kiểm soát chi phí, giảm thiểu rủi ro;

Hỗ trợ triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu tại thị trường địa phương;

Dẫn dắt và phát triển đội ngũ để đạt được mục tiêu kinh doanh chung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung: BẮT BUỘC

tiếng Anh

Có kinh nghiệm trong ngành hàng beauty care: BẮT BUỘC

beauty care

5 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc phát triển kinh doanh, trong đó có ít nhất 3 năm quản lý kênh đại lý hoặc phân phối

quản lý kênh đại lý hoặc phân phối

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và quản lý khách hàng tốt, có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kênh phân phối

Khả năng phân tích dữ liệu, linh hoạt điều chỉnh chiến lược theo tình hình thị trường

Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ tốt, biết truyền cảm hứng và định hướng hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao tương xứng với năng lực;

Tham gia bảo hiểm xã hội 100% lương;

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h30 sáng đến 6h00 chiều (nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút);

Công ty mới, còn nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp;

Sếp tâm lý, môi trường làm việc vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh, ít drama.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin