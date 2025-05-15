Tuyển Nhân viên mua hàng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan, kiểm tra và xác nhận thông tin.
2. Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp (giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng).
3. Lập đơn đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng để đảm bảo đúng thời gian, số lượng và chất lượng.
4. Đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán và hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.
5. Phối hợp với bộ phận kho và bộ phận kiểm tra chất lượng để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa nhập.
6. Cập nhật và quản lý dữ liệu nhà cung cấp, hợp đồng, báo giá, lịch sử mua hàng.
7. Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng và chi phí mua hàng.
8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học - Chuyên ngành: Kinh tế, Xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan.
2. Số năm kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ứng viên từng làm tại công ty sản xuất
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung là lợi thế
4. Thành thạo MS Word, Excel, PowerPoint

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Khi làm việc tại An Phát Holdings, Anh/Chị sẽ được hưởng các quyền lợi hấp dẫn như:
Thu nhập ổn định, thưởng hấp dẫn: Ngoài mức lương cạnh tranh, được xét tăng lương hàng năm, có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện: Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm gói bảo hiểm sức khỏe riêng biệt theo cấp bậc, được áp dụng chỉ sau thử việc.
Phúc lợi đời sống chu đáo: Quà tặng sinh nhật, các ngày Lễ, Tết, hiếu hỷ, ốm đau,..
Học hỏi không giới hạn: Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, chuyên môn, e-learning và các buổi chia sẻ nội bộ hữu ích.
Thăng tiến rõ ràng : An Phát Holdings luôn đề cao năng lực và sự phát triển của đội ngũ nội bộ, với lộ trình thăng tiến minh bạch và nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.
Gắn kết và lan tỏa: Tham gia teambuilding, hội thao sôi động, các hoạt động nội bộ đầy ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

