Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 Lô D21, Khu D - Geleximco - Lê Trọng Tấn, đường Dương Nội Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

1- Xác nhận nhu cầu thu mua.

2- Lập đơn đặt hàng và chuyển cho nhà cung ứng.

3- Đối chiếu danh mục hàng hóa đã nhận so với đơn hàng để nghiệm thu hàng, xử lý lô hàng bị lỗi với nhà cung cấp (nếu có phát sinh).

4- Chuyển giao tài liệu nghiệm thu để ủy quyền thanh toán đơn hàng.

5- Nghiên cứu, đánh giá các nhà cung cấp cũng như xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với họ.

6- Yêu cầu báo giá, đàm phán các điều khoản, thỏa thuận giá với nhà cung cấp.

7- Theo dõi đơn đặt hàng và đảm bảo hàng hoá được giao đúng hạn.

8- Ước tính và thiết lập các thông số chi phí, ngân sách cần thiết cho việc mua hàng.

9- Kiểm tra chất lượng hàng hoá và phối hợp với nhân viên kho để đảm bảo hàng hoá được nhận đẩy đủ theo thông số kỹ thuật, số lượng như đặt hàng

10- Nhập chi tiết đơn đặt hàng, phân loại hồ sơ để dễ tìm kiếm và kiểm soát thông tin.

11- Phối hợp với các thành viên khác và quản lý bộ phận để phát triển các kế hoạch mua hàng, tạo mối quan hệ với các nhà cung cấp và làm việc với bộ phận kế toán về hợp đồng, lập hóa đơn và các vấn đề tài chính khác.

12. Làm các công việc khác do lãnh đạo giao cho.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường Kinh tế, xuất nhập khẩu

Nghe nói đọc viết tiếng Anh thành thạo

Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp, chịu được áp lực công việc, đi lại.

Có kỹ năng phối hợp công việc, kỹ năng quản lý và báo cáo công việc.

Thành thạo excel, email, các công cụ tìm kiếm internet.

Độ tuổi: từ 24-35 tuổi.

• Ưu tiên các ứng viên:

+ Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

+ Có khả năng giao tiếp (đọc và viết) bằng tiếng Anh

Quyền lợi

Quyền lợi được hưởng: Lương từ 9- 12 triệu + % doanh số hấp dẫn (theo quy định công ty)

Xét tăng lương theo năng lực làm việc.

Được đóng BHYT, BHXH, nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định của luật lao động.

Đi du lịch theo quy định của công ty.

Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

