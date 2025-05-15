Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nhân viên phát triển kinh doanh đóng vai trò như cầu nối giữa phòng Marketing và Sales, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua liên lạc và phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

Tư vấn và tiếp nhận yêu cầu khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn thiết kế để cùng đưa ra phương án tốt nhất và tư vấn cho khách hàng.

Phối hợp, đo đạc, khảo sát hiện trạng công trình cùng kỹ thuật

Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường, Có tinh thần tự tìm kiếm, phát triển doanh số của bản thân

Tư vấn và tiếp nhận yêu cầu khách hàng. Chốt, ký hợp đồng

Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Thực hiện cold call/gửi email giới thiệu công ty và sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng

Báo cáo ngày/tuần/tháng trực tiếp tới TP/PPKD

Làm viêc theo sự phân công, điều hành từ cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: từ 23 - 35 tuổi

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu

Có 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí Nhân viên phát triển kinh doanh, hoặc các vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, xây dựng, bất động sản.

Ưu tiên người đã làm những ngành nghề tương đồng ở đơn vị có quy mô lớn.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel

Hiểu biết tương đối về các loại ván gỗ công nghiệp.

Có kiến thức về các loại phụ kiện nhà bếp, tủ áo..

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D: 3Ds max, AutoCAD là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản từ 10 - 15 Triệu + % hoa hồng

Thu nhập từ 20 - 30 Triệu/tháng

Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có)

Thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định công ty và Nhà nước

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Nghỉ mát, teambuilding hàng năm.

Được trang bị Các dụng cụ hỗ trợ khác, VPP phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

