Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nhân viên phát triển kinh doanh đóng vai trò như cầu nối giữa phòng Marketing và Sales, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua liên lạc và phát triển quan hệ với các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn và tiếp nhận yêu cầu khách hàng.
Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn thiết kế để cùng đưa ra phương án tốt nhất và tư vấn cho khách hàng.
Phối hợp, đo đạc, khảo sát hiện trạng công trình cùng kỹ thuật
Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường, Có tinh thần tự tìm kiếm, phát triển doanh số của bản thân
Tư vấn và tiếp nhận yêu cầu khách hàng. Chốt, ký hợp đồng
Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Thực hiện cold call/gửi email giới thiệu công ty và sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng
Báo cáo ngày/tuần/tháng trực tiếp tới TP/PPKD
Làm viêc theo sự phân công, điều hành từ cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: từ 23 - 35 tuổi
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu
Có 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí Nhân viên phát triển kinh doanh, hoặc các vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, xây dựng, bất động sản.
Ưu tiên người đã làm những ngành nghề tương đồng ở đơn vị có quy mô lớn.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel
Hiểu biết tương đối về các loại ván gỗ công nghiệp.
Có kiến thức về các loại phụ kiện nhà bếp, tủ áo..
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D: 3Ds max, AutoCAD là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản từ 10 - 15 Triệu + % hoa hồng
Thu nhập từ 20 - 30 Triệu/tháng
Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có)
Thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh
Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định công ty và Nhà nước
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Nghỉ mát, teambuilding hàng năm.
Được trang bị Các dụng cụ hỗ trợ khác, VPP phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Khối đế, tháp 1 và 2, Tòa nhà Oxygen The Vista, 628, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

