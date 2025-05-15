Tuyển Tester CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

● Quản lý đội kiểm thử

● Phối hợp với các stakeholder xây dựng kế hoạch Test, xây dựng Testcase.

● Quản lý lỗi và làm việc với stakeholder để lên kế hoạch kiểm thử cho từng Sprint/ đảm bảo các lỗi hoàn thành đúng hạn để bàn giao kết quả trong báo cáo kiểm thử.

● Đầu mối chịu trách nhiệm về nhân sự và chất lượng kiểm thử, thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần với các stakeholder.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

● Có kinh nghiệm Test Lead ở ít nhất 3 dự án; và trong đó ít nhất 1 dự án trong domain fintech/ banking ● Đọc hiểu tốt tài liệu phân tích URD, SRS

● Thành thạo về quy trình kiểm thử phần mềm và các kỹ thuật thiết kế dữ liệu dataset, kế hoạch test plan. Viết testcase chức năng theo URD, SRS, tài liệu Thiết kế

● Nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý lỗi, đo lường hiệu quả kiểm thử

● Nhiều kinh nghiệm quản lý team 10 người, có kinh nghiệm lập kế hoạch điều phối nguồn lực

● Có chứng chỉ kiểm thử trong nước/ quốc tế

● Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong các công ty tài chính/ ngân hàng.

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

● Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; nghỉ thứ 7, CN

● Thu nhập: upto 30.000.000đ Net/ tháng (open nego)

● Không thử việc, ký HĐLĐ chính thức và đóng bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc

● Cố định 13 tháng lương Net/ năm

● Thưởng (lễ tết, sinh nhật…)

● Quy đổi phép thành tiền

● Được tham gia vào các dự án lớn trong hệ thống chứng khoán, ngân hàng

● Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

● Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.

● Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

● Teambuilding 3 tháng 1 lần

● Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

● Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

