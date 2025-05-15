Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 50 Đặng Thuỳ Trâm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing

Lập kế hoạch chiến lược: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm chiến lược quảng cáo, tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu.

Quản lý đội nhóm: Hướng dẫn, đào tạo và giám sát đội ngũ marketing, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng mong muốn.

Nghiên cứu thị trường: Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Quản lý chiến dịch: Lên kế hoạch, triển khai và giám sát các chiến dịch tiếp thị (bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến), đồng thời đo lường hiệu quả thông qua các KPI (chỉ số hiệu suất chính).

Phối hợp liên phòng ban: Làm việc cùng các bộ phận khác như bán hàng, sản xuất, và tài chính để đảm bảo sự đồng bộ trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Quản lý ngân sách: Theo dõi và kiểm soát ngân sách cho các hoạt động marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả.

Phân tích dữ liệu: Đánh giá kết quả của các chiến dịch và hoạt động marketing để điều chỉnh chiến lược, tối ưu hóa hiệu quả.

Các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing. Có kiến thức về Digital Marketing cập nhập các xu hướng mới của ngành.

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm về Marketing, từ 1 năm ở vị trí Teamlead.

Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.

Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, SEO, Email Marketing, Display Ads...

Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý đội nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch, tìm kiếm và phân tích thông tin.năng thích nghi, học hỏi cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 – 20tr/tháng

Thưởng đãi ngộ hội nhập 24 tháng

Thưởng tháng lương 13

Thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty

Xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần

Hưởng 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm.

Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, thể thao văn nghệ, lễ tết....).

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến vị trí quản lý sau 12 tháng làm việc chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL

