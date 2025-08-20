Giới thiệu Công Ty CP Osi Holdings

Công ty CP OSI Holdings (Tên cũ: Công ty CP Đầu tư Quốc tế Đông Thành) được thành lập với số vốn điều lệ xấp xỉ 600 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực Đầu tư Bất động sản, Phát triển Dự án và Tư vấn Đầu tư. Hoạt động dưới mô hình Tập đoàn, OSI Holdings nắm giữ cổ phần chi phối tại các Công ty con/Công ty liên danh, liên kết trong lĩnh vực Bất động sản, Đầu tư, Tài chính…, trong đó đầu tư và kinh doanh Bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn của Công ty. Mặc dù OSI Holdings là tên tuổi mới trên thị trường Bất động sản Việt Nam nhưng với sự hỗ trợ vững chắc về tài chính của các cổ đông và kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản lớn cả trong và ngoài nước của đội ngũ lãnh đạo, OSI Holdings và đội ngũ lãnh đạo đã thực hiện triển khai đầu tư, phát triển nhiều dự án cao cấp thành công tại Việt Nam với tổng doanh thu xấp xỉ 1 tỷ USD. Hiện nay, OSI Holdings đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình với các dự án tham gia đầu tư như: Nhà phố thương mại và Biệt thự cao cấp (Hà Nội), Tòa nhà thương mại văn phòng hạng A, Tòa nhà hỗn hợp căn hộ và khách sạn cao cấp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. OSI Holdings liên tục tìm kiếm, mở rộng danh mục đầu tư để tạo ra các sản phẩm cao cấp, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và thị trường. Với phương châm “con người là nguồn lực cốt lõi”, OSI Holdings mong muốn tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực, làm cơ sở để xây dựng một đội ngũ nhân sự trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, mang tính kế thừa và phát triển, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cho từng vị trí, từng lĩnh vực phù hợp với mô hình hoạt động của một Công ty đầu tư, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng đăng nhập website: https://osi.com.vn