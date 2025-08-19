Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.
Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Làm việc theo ca, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 7.000.000 - 9.000.000 + Thưởng doanh số
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để làm tốt công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
