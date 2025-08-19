Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 Ngõ 83 Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả SEO định kỳ bằng các công cụ (Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.).

Nghiên cứu hành vi người dùng, xu hướng tìm kiếm để đề xuất chủ đề nội dung mới.

Phối hợp với team Content, Marketing để xây dựng và triển khai chiến dịch SEO phù hợp.

Giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến SEO (lỗi index, lỗi 404, redirect, trùng lặp nội dung, canonical,…).

Đảm bảo website tuân thủ các nguyên tắc của Google, tránh vi phạm và hạn chế rủi ro bị phạt (Google Penalty).

Đề xuất giải pháp nâng cao trải nghiệm người dùng (UX/UI) để cải thiện thứ hạng tìm kiếm.

Cập nhật liên tục xu hướng và thuật toán mới của Google, áp dụng vào chiến lược SEO.

Hỗ trợ đào tạo nội bộ về kiến thức SEO cơ bản cho các thành viên liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO

Thành thạo các công cụ SEO (Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Moz, v.v.).

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Excel, v.v.).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sáng tạo, chủ động và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước và Công ty

Hưởng các phúc lợi đặc biệt: hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản, ốm đau, quà lễ Tết

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Văn phòng hiện đại, được trang bị đầy đủ công cụ và thiết bị làm việc

Tham gia teambuilding, du lịch, dã ngoại, liên hoan hàng năm

Được ghi nhận, khen thưởng kịp thời với những đóng góp xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin