Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B7/D6, ngõ 56 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trực CHAT và chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng qua Website, Facebook, Zalo,...

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

- Tạo và theo dõi đơn hàng

- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc Chat, Chăm sóc khách hàng các mảng Dược phẩm, Mỹ phẩm, Mẹ và bé.....

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên các chuyên ngành Y dược, Dinh Dưỡng.

- Có kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết khiếu nại, sử dụng máy tính văn phòng tốt

- Chủ động, trách nhiệm trong công việc

- Không có khiếm khuyết về giọng nói

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12 triệu/tháng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được trang bị máy tính và tai nghe để phục vụ công việc

- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ

- Phụ cấp cơm trưa, bảo hiểm sức khoẻ TMcare, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- Không gian làm việc tươi mát nhiều cây xanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP

