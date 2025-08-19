Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số B7/D6, ngõ 56 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Trực CHAT và chăm sóc khách hàng
- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng qua Website, Facebook, Zalo,...
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng
- Tạo và theo dõi đơn hàng
- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc Chat, Chăm sóc khách hàng các mảng Dược phẩm, Mỹ phẩm, Mẹ và bé.....
- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên các chuyên ngành Y dược, Dinh Dưỡng.
- Có kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết khiếu nại, sử dụng máy tính văn phòng tốt
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Không có khiếm khuyết về giọng nói
- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên các chuyên ngành Y dược, Dinh Dưỡng.
- Có kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết khiếu nại, sử dụng máy tính văn phòng tốt
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Không có khiếm khuyết về giọng nói
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10 - 12 triệu/tháng.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được trang bị máy tính và tai nghe để phục vụ công việc
- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ
- Phụ cấp cơm trưa, bảo hiểm sức khoẻ TMcare, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Không gian làm việc tươi mát nhiều cây xanh.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được trang bị máy tính và tai nghe để phục vụ công việc
- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ
- Phụ cấp cơm trưa, bảo hiểm sức khoẻ TMcare, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Không gian làm việc tươi mát nhiều cây xanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI