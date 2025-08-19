Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số B7/D6, ngõ 56 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trực CHAT và chăm sóc khách hàng
- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng qua Website, Facebook, Zalo,...
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng
- Tạo và theo dõi đơn hàng
- Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc Chat, Chăm sóc khách hàng các mảng Dược phẩm, Mỹ phẩm, Mẹ và bé.....
- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên các chuyên ngành Y dược, Dinh Dưỡng.
- Có kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết khiếu nại, sử dụng máy tính văn phòng tốt
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Không có khiếm khuyết về giọng nói

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 12 triệu/tháng.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được trang bị máy tính và tai nghe để phục vụ công việc
- Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ
- Phụ cấp cơm trưa, bảo hiểm sức khoẻ TMcare, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát 2 lần/ năm
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Không gian làm việc tươi mát nhiều cây xanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số B7/D6 ngõ 56 phố Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

