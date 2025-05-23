Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Tam Sơn, Từ Sơn

- Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Dựng mô hình 3D nội thất: Thiết kế không gian, đồ nội thất theo bản vẽ hoặc yêu cầu từ kiến trúc sư, khách hàng.
Áp dụng vật liệu, ánh sáng: Tạo texture, shading, setup ánh sáng để hình ảnh chân thực.
Diễn họa (Render) chất lượng cao: Sử dụng phần mềm như V-Ray, Corona, Lumion... để xuất hình ảnh sống động.
Chỉnh sửa và tối ưu mô hình: Đảm bảo dung lượng file phù hợp, giữ được chất lượng hình ảnh.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế: Làm việc cùng kiến trúc sư, khách hàng để chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu.
Cập nhật xu hướng thiết kế: Nắm bắt phong cách mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

-Giới tính: Nam/Nữ; Số lượng: 02
-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc
- Thành thạo phần mềm 3D: 3ds Max, SketchUp, Blender, AutoCAD, Revit...
- Kinh nghiệm về render nội thất: V-Ray, Corona, Enscape, Lumion...
- Hiểu về vật liệu, ánh sáng: PBR, UV Mapping, bố trí ánh sáng thực tế...
- Tư duy thẩm mỹ và sáng tạo: Hiểu về phong cách thiết kế (hiện đại, cổ điển, tối giản...).
- Khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật: Làm việc dựa trên bản vẽ kiến trúc, kết cấu.
- Kỹ năng làm việc nhóm: Hợp tác với kiến trúc sư, kỹ sư và khách hàng.
- Chú ý đến chi tiết: Đảm bảo độ chính xác trong mô hình và vật liệu.

- Chế độ thưởng tháng 13 và các ngày lễ khác
- Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển.
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
- Du Lịch hàng năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN làng nghề công nghệ cao, Phường Tam Sơn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

