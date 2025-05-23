Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tam Sơn, Từ Sơn - Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng mô hình 3D nội thất: Thiết kế không gian, đồ nội thất theo bản vẽ hoặc yêu cầu từ kiến trúc sư, khách hàng.

Áp dụng vật liệu, ánh sáng: Tạo texture, shading, setup ánh sáng để hình ảnh chân thực.

Diễn họa (Render) chất lượng cao: Sử dụng phần mềm như V-Ray, Corona, Lumion... để xuất hình ảnh sống động.

Chỉnh sửa và tối ưu mô hình: Đảm bảo dung lượng file phù hợp, giữ được chất lượng hình ảnh.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế: Làm việc cùng kiến trúc sư, khách hàng để chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu.

Cập nhật xu hướng thiết kế: Nắm bắt phong cách mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

-Giới tính: Nam/Nữ; Số lượng: 02

-Giới tính: Nam/Nữ; Số lượng: 02

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc

- Thành thạo phần mềm 3D: 3ds Max, SketchUp, Blender, AutoCAD, Revit...

- Kinh nghiệm về render nội thất: V-Ray, Corona, Enscape, Lumion...

- Hiểu về vật liệu, ánh sáng: PBR, UV Mapping, bố trí ánh sáng thực tế...

- Tư duy thẩm mỹ và sáng tạo: Hiểu về phong cách thiết kế (hiện đại, cổ điển, tối giản...).

- Khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật: Làm việc dựa trên bản vẽ kiến trúc, kết cấu.

- Kỹ năng làm việc nhóm: Hợp tác với kiến trúc sư, kỹ sư và khách hàng.

- Chú ý đến chi tiết: Đảm bảo độ chính xác trong mô hình và vật liệu.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng tháng 13 và các ngày lễ khác

- Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển.

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Du Lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

