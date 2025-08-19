Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ALOTST
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH ALOTST

Nhân viên R&D

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH ALOTST

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới thuộc lĩnh vực hóa mỹ phẩm
Thu thập, phân tích dữ liệu và báo cáo định kì
Tham gia vào quá trình tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến sản phẩm.
Tham gia hỗ trợ bộ phận sản xuất khi có yêu cầu
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng trong quá trình nghiên cứu và phát triển.
Cập nhật kiến thức và công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận sản xuất công ty để hoàn thành mục tiêu chung.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D hóa mỹ phẩm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược học, Công nghệ sinh học, Hóa học, hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về các chất hoạt động bề mặt, tạo đặc, hiểu biết về an toàn khi sử dụng hóa chất v.v..
Khả năng tìm tòi nghiên cứu học hỏi các xu hướng hmp trong nước cũng như nước ngoài
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Có khả năng đọc hiểu tiếng anh là một lợi thế
Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH ALOTST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALOTST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALOTST

CÔNG TY TNHH ALOTST

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 539 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-r-d-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368490
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 09/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Trading Perfect Partner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Trading Perfect Partner
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 09/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH ATP Pacific Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ANNA BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA BABIES
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,100 USD CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM
700 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D DETEC Dental JSC. làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu DETEC Dental JSC.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM HMC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dược khoa DK Pharma
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần GNL Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần GNL Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Peroma Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Trường Quản Trị Và Kinh Doanh, ĐHQGHN
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Hóa chất Mega Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Hóa chất Mega Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Victory
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm