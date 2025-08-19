Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Quận Thanh Xuân

Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới thuộc lĩnh vực hóa mỹ phẩm

Thu thập, phân tích dữ liệu và báo cáo định kì

Tham gia vào quá trình tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến sản phẩm.

Tham gia hỗ trợ bộ phận sản xuất khi có yêu cầu

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Cập nhật kiến thức và công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận sản xuất công ty để hoàn thành mục tiêu chung.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D hóa mỹ phẩm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược học, Công nghệ sinh học, Hóa học, hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về các chất hoạt động bề mặt, tạo đặc, hiểu biết về an toàn khi sử dụng hóa chất v.v..

Khả năng tìm tòi nghiên cứu học hỏi các xu hướng hmp trong nước cũng như nước ngoài

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Có khả năng đọc hiểu tiếng anh là một lợi thế

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH ALOTST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

