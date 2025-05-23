Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất
- Quốc Oai, xã Phùng Xá Hà Nội, Việt Nam, ĐCT08, Phùng Xá, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Phiên dịch và biên dịch tiếng Hàn tại bộ phận
Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến ISO
Lập kế hoạch và quản lý MSA/ ISO
Các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
Tiếng Hàn TOPIK 4 trở lên, ưu tiên có tiếng Anh giao tiếp
Thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty sản xuất
Có thể gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong một môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.
- Mức lương/thưởng cạnh tranh, hấp dẫn (Thỏa thuận dựa theo năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên).
- Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty.
- Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.
- Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.
- Ngoài ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, hàng năm Meiko có thêm 5 ngày nghỉ của công ty hưởng nguyên lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
