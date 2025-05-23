Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD
Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 100 Triệu
- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài.
Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản
- Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tạo dựng niềm tin với khách hàng.
- Có kinh nghiệm kinh doanh là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn: lương cứng (5-7 triệu) + hoa hồng
- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ 100% chi phí Marketing và được đội ngũ Marketing hướng dẫn chuyên môn trực tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
