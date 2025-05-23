Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 06 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng mới, mở rộng thị trường.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản

- Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tạo dựng niềm tin với khách hàng.

- Có kinh nghiệm kinh doanh là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: lương cứng (5-7 triệu) + hoa hồng

- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ 100% chi phí Marketing và được đội ngũ Marketing hướng dẫn chuyên môn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC SCD

