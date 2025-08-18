Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Công Ty CP Osi Holdings
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty CP Osi Holdings

Trưởng ca

Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, Toà nhà N01

- T4, KĐT Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo,P. Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 15 - 25 USD

• Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và doanh thu đối với các sản phẩm cho thuê bao gồm: các mặt bằng kinh doanh, shophouse, tòa nhà văn phòng…
• Hoạch định chiến lược cho thuê trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho từng dự án văn phòng, thương mại, nhà ở…
• Tổ chức và điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tiếp thị của các dự án BĐS cho thuê được giao nhằm phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
• Làm việc với các đại lý, với các khách thuê để cho thuê mặt bằng văn phòng, shophouse.
• Tìm kiếm, kết nối, đàm phán với các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống (F&B), tiện ích, giáo dục, giải trí…nhằm hợp tác, cho thuê, tạo dựng các hoạt động thương mại cho các dự án.
• Nghiên cứu thị trường, xác định các thị trường tiềm năng và những biến động thị trường, đề xuất giải pháp ứng biến.
• Duy trì quan hệ khách hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, chuyên nghiệp.
• Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong bộ phận cho thuê nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Osi Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Osi Holdings

Công Ty CP Osi Holdings

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu văn phòng tầng 3, Toà nhà N01-T4, KĐT Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Đỉnh, Hà Nội

