Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Nam Cường, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn bán hàng, giới thiệu sản phẩm màn hình máy tính PC thương hiệu Tomko

• Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm phát triển data khách hàng mới

• Tiếp nhận thông tin và giải thích những thắc mắc khách hàng liên quan đến hàng hóa, chính sách, bảo hành, kỹ thuật…

• Lập kế hoạch bán hàng đạt chỉ tiêu, báo cáo tình hình thị trường, đề xuất chính sách giá, khuyến mãi cụ thể.

• Lên đơn hàng, thủ tục thanh toán, chiết khấu cho khách.

• Báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu.

• Tham mưu cho GĐ, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc.

• Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Kinh doanh, tiếng Trung hoặc liên quan...

• Ưu tiên có KN từ 06 tháng NV kinh doanh (bán hàng điện máy, máy tính là lợi thế).

• Tuổi từ 20 – 30

• Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và biết cách giải quyết mâu thuẫn.

• Làm việc độc lập và phối hợp đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc.

• Nhạy bén, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm.

• Biết sử dụng vi tính văn phòng.

• Ưu tiên tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thoả thuận theo năng lực upto 9tr-12tr++ (Lương Cơ bản 9tr+% doanh số)

• Thử việc 1 tháng, BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật, thưởng năm...

• Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)

• Sếp người TQ, cơ hội tham gia các khoá học tiếng Trung miễn phí

• Thưởng nóng, thưởng KPIs theo kết quả công việc, chiến dịch

• Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, để làm việc đạt hiệu quả cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang

