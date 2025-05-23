Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Nam Cường, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn bán hàng, giới thiệu sản phẩm màn hình máy tính PC thương hiệu Tomko
• Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm phát triển data khách hàng mới
• Tiếp nhận thông tin và giải thích những thắc mắc khách hàng liên quan đến hàng hóa, chính sách, bảo hành, kỹ thuật…
• Lập kế hoạch bán hàng đạt chỉ tiêu, báo cáo tình hình thị trường, đề xuất chính sách giá, khuyến mãi cụ thể.
• Lên đơn hàng, thủ tục thanh toán, chiết khấu cho khách.
• Báo cáo công việc định kỳ hoặc theo yêu cầu.
• Tham mưu cho GĐ, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc.
• Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Kinh doanh, tiếng Trung hoặc liên quan...
• Ưu tiên có KN từ 06 tháng NV kinh doanh (bán hàng điện máy, máy tính là lợi thế).
• Tuổi từ 20 – 30
• Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và biết cách giải quyết mâu thuẫn.
• Làm việc độc lập và phối hợp đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc.
• Nhạy bén, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm.
• Biết sử dụng vi tính văn phòng.
• Ưu tiên tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thoả thuận theo năng lực upto 9tr-12tr++ (Lương Cơ bản 9tr+% doanh số)
• Thử việc 1 tháng, BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật, thưởng năm...
• Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)
• Sếp người TQ, cơ hội tham gia các khoá học tiếng Trung miễn phí
• Thưởng nóng, thưởng KPIs theo kết quả công việc, chiến dịch
• Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, để làm việc đạt hiệu quả cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 190 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

