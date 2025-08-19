Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149/31 Thẩm Thệ Hà, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Duy trì mối quan hệ và chăm sóc khách hàng cũ, giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mới.

- Tiếp nhận ý kiến và phản hồi của khách hàng về giá cả, sản phẩm, đưa ra những hướng giải quyết xử lý cho khách hàng.

- Quản lý hồ sơ khách hàng, theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng.

- Được Công ty hỗ trợ nguồn khách hàng, thông qua các kênh Marketing online Công ty.

- Biết sử dụng máy tính

- TRUNG THỰC, CHĂM CHỈ, CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC, CÓ THỂ HỖ TRỢ TĂNG CA (NẾU CẦN)

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại các công ty về thảo mộc, thảo dược.

Hiểu biết về mạng xã hội, internet; có khả năng sử dụng, quản trị Fanpage Facebook, Tiktok, web.

Tại CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO

