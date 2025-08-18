Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

banner-company

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Công ty Luật Liên Việt – LegalLink là một trong những công ty Luật đầu tiên được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Luật sư do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành. Với một đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm luôn tận tâm với công việc cùng sự cộng tác chặt chẽ của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, thực thi và áp dụng pháp luật. LegalLink đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trong lĩnh vực: Tranh tụng, Tư vấn pháp lý, Đại diện sở hữu trí tuệ. Uy tín và chất lượng dịch vụ của LegalLink đã được chính khách hàng của chúng tôi khẳng định: LegalLink là một đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp

Tin tuyển dụng CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Phòng 911, Tòa Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-luat-tnhh-lien-viet-ntd189100
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HEBE STYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HEBE STYLE
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công Ty TNHH Ichi Ground
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH GS SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu Công ty TNHH GS SPORTS
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QTL LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Aia Việt Nam - Kênh Alpha By Aia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 24 Triệu Aia Việt Nam - Kênh Alpha By Aia
12 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mercedes-Benz An Du Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 50 Triệu Mercedes-Benz An Du Hải Phòng
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh ALBA WELLNESS VALLEY BY FUSION làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận ALBA WELLNESS VALLEY BY FUSION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm