Giới thiệu CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Công ty Luật Liên Việt – LegalLink là một trong những công ty Luật đầu tiên được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Luật sư do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành. Với một đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm luôn tận tâm với công việc cùng sự cộng tác chặt chẽ của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, thực thi và áp dụng pháp luật. LegalLink đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trong lĩnh vực: Tranh tụng, Tư vấn pháp lý, Đại diện sở hữu trí tuệ. Uy tín và chất lượng dịch vụ của LegalLink đã được chính khách hàng của chúng tôi khẳng định: LegalLink là một đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp