Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
- Hà Nội: Phòng 911, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Theo dõi, quản lý và báo cáo thu - chi theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
- Hạch toán kế toán, báo cáo và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, khoa học theo quy định của pháp luật
- Lập báo cáo nội bộ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo định kỳ tháng, quý, năm
- Thực hiện kê khai thuế, làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán khi cần
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: có từ 03-05 năm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Lao động
- Những quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
