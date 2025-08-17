Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 911, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi, quản lý và báo cáo thu - chi theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
- Hạch toán kế toán, báo cáo và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, khoa học theo quy định của pháp luật
- Lập báo cáo nội bộ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo định kỳ tháng, quý, năm
- Thực hiện kê khai thuế, làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán khi cần
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm: có từ 03-05 năm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo trình độ từ 12 - 15 triệu đồng, thưởng lễ tết,...
- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Lao động
- Những quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 911, Tòa Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

