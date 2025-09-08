Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Ngày đăng tuyển: 08/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/10/2025
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 172 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Hỗ trợ cấp trên trong việc điều hành, giám sát, theo dõi đôn đốc bộ phận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.
Làm báo cáo tổng hợp kết quả công việc của các bộ phận cho quản lý.
Thông dịch, phiên dịch cho quản lý trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác…
Hỗ trợ kết nối liên hệ với đối tác là KOC/KOL
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe nói đọc viết thành thạo (HSK5 trở lên)
Ưu tiên có kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, trung thực.
Tin học văn phòng ổn, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Đề xuất tăng lương sau 3 tháng
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng năm.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 61, Đường số 29, P. BTĐB, Q.BT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

