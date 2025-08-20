Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAL COMPANY

Nong Group là hệ sinh thái ẩm thực được xây dựng từ đam mê và tâm huyết, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng và chất lượng cho thực khách. Với sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực qua từng món ăn, Nong Group hiện đang sở hữu và vận hành 3 thương hiệu nhà hàng đặc trưng, mỗi thương hiệu là một sắc màu riêng biệt: SỎI THÁI – Tinh hoa ẩm thực Thái Lan NONG Grill to Chill – Nướng hiện đại, chill đúng điệu KHOAI LANG NƯỚNG – Ngọt ngào, mộc mạc, đầy kỷ niệm SỎI THÁI – Tinh hoa ẩm thực Thái Lan NONG Grill to Chill – Nướng hiện đại, chill đúng điệu KHOAI LANG NƯỚNG – Ngọt ngào, mộc mạc, đầy kỷ niệm