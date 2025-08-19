Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham gia phát triển và nâng cấp các ứng dụng web-based thuộc hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng (VAS).

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng các module và tính năng mới theo định hướng sản phẩm.

Thực hiện bảo trì, tối ưu hóa và tái cấu trúc (refactor) các module hiện có để tăng hiệu năng và khả năng mở rộng.

Nâng cấp các hệ thống VAS hiện hành, đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng cao.

Chủ động áp dụng các kỹ thuật lập trình hiện đại, tích hợp quy trình DevOps: code review, kiểm soát chất lượng mã nguồn, CI/CD, logging & monitoring.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lập trình backend hoặc full stack sử dụng Python hoặc Node.js.

Thành thạo ít nhất một framework Python như: Django, Flask.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu: MariaDB, MySQL, PostgreSQL.

Biết thêm các ngôn ngữ/framework khác như PHP, Java, Go, ReactJS là lợi thế lớn.

Sử dụng thành thạo Git/GitHub, quản lý phiên bản code và quy trình review.

Có kinh nghiệm làm việc trên Linux-based environments.

Ưu tiên ứng viên đã từng phát triển hệ thống VAS, hoặc các nền tảng thuộc lĩnh vực Giáo dục, viễn thông, giải pháp tích hợp dịch vụ số.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng hiệu suất.

Cơ hội phát triển sự nghiệp thành Tech Lead/Technical Architect trong hệ sinh thái VAS.

Môi trường năng động, sáng tạo, được thử sức với nhiều hệ thống lớn trong lĩnh vực VAS.

Phụ cấp ăn trưa.

Thưởng cuối năm: Dựa trên hiệu suất của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET

