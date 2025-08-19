Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 Đ. Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định (Phường Đa Kao cũ), Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Sales, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vai trò quản lý/leader.

- Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực giáo dục/training.

- Có khả năng đi thị trường, chăm sóc & làm việc trực tiếp với các trường học.

- Ứng viên từng tham gia đoàn, hội, CLB sinh viên hoặc có quan hệ rộng với các trường là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý đội nhóm.

- Năng động, chủ động, chịu áp lực doanh số.

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng CRM là điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15,000,000 – 25,000,000 VND/tháng (tùy theo năng lực) + Thưởng theo doanh số.

- Bảo hiểm, nghỉ phép, chế độ đầy đủ theo quy định.

- Cơ hội phát triển lên vị trí Giám đốc Kinh doanh.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, huấn luyện đội nhóm.

- Môi trường làm việc năng động, định hướng lâu dài trong lĩnh vực giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin