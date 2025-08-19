Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại FPT IS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển Web, Mobile app học tập trực tuyển Vioedu.
Đưa ra các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm.
Chủ động nghiên cứu và liên tục cập nhật các kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào việc phát triển sản phẩm của dự án.
Hoàn thành, đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm MERN stack.
Có kinh nghiệm làm React Native.
Có kinh nghiệm làm về Microservice.
Ưu tiên có kinh nghiệm về thương mại điện tử, domain về giáo dục.
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia bảo hiểm FPT Care cho bản thân và gia đình
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm
12 ngày nghỉ phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
Lương tháng 13 và thưởng KPI
Xem xét tăng lương hàng năm
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
