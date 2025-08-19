Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phát triển Web, Mobile app học tập trực tuyển Vioedu.

Đưa ra các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm.

Chủ động nghiên cứu và liên tục cập nhật các kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào việc phát triển sản phẩm của dự án.

Hoàn thành, đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu dự án.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm MERN stack.

Có kinh nghiệm làm React Native.

Có kinh nghiệm làm về Microservice.

Ưu tiên có kinh nghiệm về thương mại điện tử, domain về giáo dục.

Lương thưởng cạnh tranh

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tham gia bảo hiểm FPT Care cho bản thân và gia đình

Khám sức khỏe định kỳ

Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm

12 ngày nghỉ phép, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định

Lương tháng 13 và thưởng KPI

Xem xét tăng lương hàng năm

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

