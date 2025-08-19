Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Kim, Cần Giuộc ...và 1 địa điểm khác, Quận 7

Xây dựng chiến lược kinh doanh kênh dân dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng của kênh dân dụng (đại lý, cửa hàng, nhà phân phối...).

Thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng vùng miền.

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh dân dụng.

Theo dõi sát sao thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược cạnh tranh hiệu quả.

Đảm bảo doanh số, tăng trưởng, và độ phủ thị trường theo KPI được giao.

Phối hợp với phòng marketing triển khai các chương trình quảng bá, khuyến mãi tại điểm bán.

Báo cáo định kỳ cho Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình thị trường, và đề xuất kế hoạch cải tiến.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc tương đương.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong ngành thiết bị điện, chiếu sáng, vật liệu xây dựng, gia dụng

Có hiểu biết sâu về hệ thống phân phối dân dụng, đặc biệt là đại lý, nhà phân phối và điểm bán lẻ.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và xây dựng chiến lược kinh doanh tốt.

Tư duy thị trường nhạy bén, định hướng kết quả và chủ động trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Lương + thưởng DS: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng doanh số theo quy định công ty

Thưởng quý/năm theo hiệu quả công việc.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Xe công tác và các chi phí công tác theo quy định công ty

Cơ hội tham gia xây dựng chiến lược và phát triển sự nghiệp bền vững.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có định hướng mở rộng toàn quốc.

