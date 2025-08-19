Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Trung tâm Ngoại ngữ LE PETIT PAS chuyên đào tạo ngoại ngữ cho trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi mầm non, với phương châm học qua trải nghiệm – vui học, vui chơi. Chúng tôi tìm kiếm Giáo viên tiếng Pháp có năng lực, yêu trẻ và nhiệt huyết để đồng hành cùng trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có chứng chỉ FLE (Francais Langue Étrangère ) hoặc tương đương, trình độ tiếng Pháp C1 trở lên (DELF/DALF, TCF, hoặc tương đương).
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy trẻ mầm non hoặc chứng chỉ sư phạm mầm non.
Yêu thích trẻ nhỏ, kiên nhẫn, sáng tạo và có khả năng truyền cảm hứng.
Tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và nhiệt huyết trong công việc
Có chứng chỉ FLE (Francais Langue Étrangère ) hoặc tương đương, trình độ tiếng Pháp C1 trở lên (DELF/DALF, TCF, hoặc tương đương).
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy trẻ mầm non hoặc chứng chỉ sư phạm mầm non.
Yêu thích trẻ nhỏ, kiên nhẫn, sáng tạo và có khả năng truyền cảm hứng.
Tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và nhiệt huyết trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực (thỏa thuận khi phỏng vấn).
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Địa điểm làm việc: Quận 2 (An Phú – Mega Market, gần Thảo Điền)
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Địa điểm làm việc: Quận 2 (An Phú – Mega Market, gần Thảo Điền)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
