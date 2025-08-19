Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Trung tâm Ngoại ngữ LE PETIT PAS chuyên đào tạo ngoại ngữ cho trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi mầm non, với phương châm học qua trải nghiệm – vui học, vui chơi. Chúng tôi tìm kiếm Giáo viên tiếng Pháp có năng lực, yêu trẻ và nhiệt huyết để đồng hành cùng trung tâm.

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có chứng chỉ FLE (Francais Langue Étrangère ) hoặc tương đương, trình độ tiếng Pháp C1 trở lên (DELF/DALF, TCF, hoặc tương đương).

Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy trẻ mầm non hoặc chứng chỉ sư phạm mầm non.

Yêu thích trẻ nhỏ, kiên nhẫn, sáng tạo và có khả năng truyền cảm hứng.

Tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và nhiệt huyết trong công việc

Mức lương cạnh tranh theo năng lực (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Địa điểm làm việc: Quận 2 (An Phú – Mega Market, gần Thảo Điền)

